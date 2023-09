SANTA MARINELLA - Tra i vari obiettivi programmatici che l’amministrazione comunale ritiene strategici per dare alla città uno sviluppo economico e culturale e un migliore assetto urbanistico ambientale, c’è quello di procedere alla riqualificazione dell’area dell’ex Cementificio, in stato di totale abbandono, di proprietà del Gruppo Salini-Impregilo-Ghella e di acquisire al patrimonio comunale l’infrastruttura di Torre Chiaruccia appartenente ancora al Ministero della Difesa. Affinchè tali obiettivi possano essere raggiunti, la valorizzazione dell’ex Cementificio dovrà necessariamente attuarsi attraverso l’implementazione delle soluzioni progettuali, delle trattative con la proprietà e con gli enti competenti, oltre naturalmente la definizione del giusto percorso tecnico amministrativo. Invece, per quanto riguarda Torre Chiaruccia, dopo l’avvenuta sottoscrizione nel novembre del 2022 del protocollo di intesa fra il Ministero, l’Agenzia del Demanio e il Comune, bisognerà portare a completamento le successive azioni volte a regolamentare e definire le attività necessarie al trasferimento dell’immobile dal demanio dello Stato al patrimonio comunale per poi procedere nella realizzazione del progetto della “Città della Scienza e Istituto Marconiano”. “Pertanto – spiega il sindaco Tidei - abbiamo deciso di affidare al generale Francesco Settanni, ex dirigente del Ministero della Difesa, l’incarico tecnico di direttore di progetto per la finalizzazione dei due citati obiettivi, in virtù della ventennale esperienza professionale maturata proprio nel settore della cessione, dismissione, valorizzazione e riqualificazione di immobili del demanio militare, non più necessari alle esigenze istituzionali, nel contesto delle intese intraprese con i Comuni ai sensi del Codice dell’Ordinamento Militare e delle leggi sul federalismo demaniale e culturale. Ciò, anche nella consapevolezza che per la serietà e competenza dimostrata dal generale Settanni durante il suo precedente mandato di consigliere comunale, saprà sicuramente dare un valido contributo per la futura crescita della città”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA