FIUMICINO - Si è svolto ieri, in Comune un incontro tra l’Amministrazione comunale di Fiumicino ed i rappresentanti della categoria dei balneari, focalizzato sulla riqualificazione del litorale e sulla pianificazione di interventi volti a garantire servizi essenziali per una fruizione sicura e completa del pubblico demanio. Si è discusso, inoltre, della visione futura del litorale e degli investimenti necessari per migliorare l’area costiera, con l’obiettivo di favorire non solo turisti e fruitori del litorale ma anche la collettività locale. A conclusione della riunione, il sindaco, Baccini, ha annunciato l'istituzione di un tavolo tecnico permanente, che vedrà la partecipazione di rappresentanti della categoria e tecnici dell’Amministrazione- «Una misura strategica per individuare i prossimi passi da compiere nel percorso già intrapreso e valorizzare al meglio le risorse territoriali con la creazione di sinergie efficaci e trasversali tra il mondo dei balneari e il resto della realtà fiumicinese -ha dichiarato -.L’obiettivo comune è garantire uno sviluppo sostenibile ed integrato del nostro litorale a vantaggio di tutti».