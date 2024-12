S. MARINELLA - Ripristinato il tratto di Lungomare Pyrgi, che collega via Cartagine direttamente con la Statale Aurelia. “Come già annunciato nei giorni scorsi – dice l’assessore Andrea Amanati - si tratta di un intervento molto importante, in quanto si renderà ancora più sicura, agibile e scorrevole la circolazione di S. Severa soprattutto in previsione della stagione estiva. Inoltre, coloro che desiderano raggiungere le vicine spiagge potranno depositare la propria vettura in un ampio parcheggio situato alle spalle dell’ex Colonia Marina, gestito dalla Multiservizi di S. Marinella.

Un fatto importante che siamo riusciti a predisporre per la città in tempi brevi e soprattutto con costi contenuti. Il tratto sarà reso accessibile soltanto nei prossimi giorni”. Come ha riferito l’assessore ai lavori pubblici Amanati, la riapertura della strada di collegamento è stata necessaria per la viabilità. Inoltre nel contempo è stato effettuata la pulizia generale con lo sfalcio dell'erba e la sistemazione del manto stradale.