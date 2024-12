CIVITAVECCHIA – Sono state ripristinate nei giorni scorsi le protezioni del giglio di mare alla Marina. L’intervento è stato reso possibile grazie all’impegno dell’associazione culturale naturalistica Bioma. Il giglio di mare (Pancratium maritimum) da alcuni anni è presente lungo il tratto costiero di Civitavecchia, in pieno centro cittadino e, per evitare il calpestio da parte dei bagnanti, le due preziose porzioni di spiaggia sono state delimitate con dei pali di castagno e corda di canapa insieme all’inserimento di un’idonea segnaletica provvisoria. «Ci teniamo a ricordare che il Pancratium maritimum è una specie spontanea protetta nella regione Lazio - hanno spiegato da Bioma - il giglio di mare ha colonizzato insieme ad altre specie pioniere un tratto della Marina di Civitavecchia, naturalizzata grazie alla presenza di accumulo di sabbia». A maggio scorso le protezioni sono state vandalizzate e strappate le foglie del giglio. «Come asspresentato esposto denuncia/querela alle autorità competenti sia per i danneggiamenti sia per la presenza di croci e lapidi - hanno aggiunto - nei giorni scorsi abbiamo nuovamente messo in sicurezza le due popolazioni presenti, con l’auspicio che tali fatti non accadano più e certi che i cittadini ci aiutino nella loro tutela. Ora i nostri concittadini e turisti possono di nuovo godersi il profumo e ammirare la bellezza di questo meraviglioso fiore bianco. Oltre all’aspetto puramente botanico la vegetazione spontanea della Marina dà rifugio a diversi insetti e animali, tra cui anche il bellissimo uccello pettoazzuro (Luscinia svecica) e altri. Ringraziamo il comune di Civitavecchia, servizio 4 Lavori pubblici e ambiente sezione Ambiente – Ufficio Demanio marittimo per la collaborazione e la sensibilità».

