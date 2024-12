SANTA MARINELLA – “Dalle prossime domeniche, come da programma comunale in via di pubblicazione, riprendiamo le visite al Parco Archeologico di Castrum Novum, dove stanno tornando in luce i resti dell'antica colonia romana”.

A dirlo è il direttore del Museo del Mare e della Navigazione Antica Flavio Enei. “Sarà possibile raccontare la storia e l'archeologia – continua Enei - della città vissuta per circa 800 anni tra il III° secolo avanti Cristo e il V° secolo dopo Cristo, attraverso le sue mura con la caserma dell'epoca delle guerre puniche, una delle porte d'ingresso, il foro, il decumano, le terme e da ultimo il teatro sul mare di epoca imperiale. Le visite, a cura degli archeologi del progetto, coadiuvati dai volontari del Gruppo Archeologico del Territorio Cerite, partono ogni domenica alle 10, 11.30, 15, e 16.30. inizieremo con le domeniche del 12, 19 e 26 maggio. Il Comune, intanto, ha approvato il programma evento del Museo del Mare e della Navigazione Antica del 15 giugno.

Ci sarà, in mattinata, un convegno organizzato dallo stesso Comune e dal Polo Museale Civico, in collaborazione con il Gruppo Archeologico del Territorio Cerite, alla Sala del Camino, del castello di Santa Severa, dove verranno esposte le risultanze delle ricerche effettuate da numerosi archeologi del territorio appena laureati che, con le loro tesi, hanno voluto approfondire la storia su Castrum Novum, il castello di Santa Severa ed altre località vicine, giornata che coinciderà con la prima delle tre Giornate Europee dell'Archeologia in programma dal 15 al 17 giugno, durante le quali, oltre al convegno, verranno attivate le visite giornaliere agli scavi di Castrum Novum.

