CERVETERI – Il countdown da brividi è iniziato. Sale l’attesa per l’Halloween del rione Boccetta. L’attenzione dei volontari è interamente focalizzata sull’allestimento della celebre festa dopo il grande successo dall’anno precedente. L’obiettivo è ambizioso: trasformare il centro storico etrusco in uno scenario surreale, superando le aspettative e garantendo un divertimento per bambini, ragazzi e famiglie. I preparativi sono già entrati nel vivo: si lavora su scenografie con zucche, fantasmi e scheletri, per rendere l’atmosfera indimenticabile nella notte più tenebrosa dell’anno. E infine l’appello lanciato alla comunità. «Cerca attivamente figuranti – scrive l’associazione - che vogliano collaborare all’organizzazione in qualsiasi modo. L’obiettivo è chiaro: più persone aderiranno, maggiore sarà il divertimento e più imponente sarà la festa finale. A Ladispoli invece si svolgerà “Un 31 ottobre di un altro pianeta”. Musica, animazione, spettacoli e grande coinvolgimento della comunità. Effetti speciali, acrobazie, sputa fuoco e danze animeranno le strade, mentre la musica del “Disco Club” darà ritmo all’iniziativa organizzata dal Comune.

©RIPRODUZIONE RISERVATA