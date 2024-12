ALLUMIERE - Tempo di assemblea in casa Burò. La Contrada bianconera, presieduta da Amedeo Mariani, domenica 27 ottobre, alle ore 21 presso il salone dell’oratorio, terranno l’assemblea generale. I contradaioli della Storica Contrada Burò si incontreranno per votare il rinnovo delle cariche e per presentare e approvare il bilancio. "Tutti i contradaioli - spiega il presidente della Contrada Burò, Amedeo Mariani - sono invitati a partecipare".