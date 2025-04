Rinnovo contrattuale della scuola, nella Tuscia sono coinvolti oltre 3 mila e 800 insegnanti di cui circa 550 nell’infanzia, 1.200 nella primaria, poco meno di 800 nelle medie inferiori e circa 1.300 nelle medie superiori. A livello nazionale gli insegnanti interessati sono circa 1,2 milioni. Sono critici i sindacati della scuola perché considerano del tutto insufficienti le risorse previste per il rinnovo del contratto nazionale della scuola per il triennio 2022-2024.

«L’Aran ha presentato alle organizzazioni sindacali – dice Anna Micozzi, responsabile Cisl scuola Viterbo – il quadro complessivo delle risorse disponibili e l’incremento medio, a regime, dovrebbe essere di circa 142 euro lordi. Bisogna considerare, però, che una quota-parte di questi incrementi sono già stati erogati a partire dal 1° gennaio 2024 sotto forma d’indennità di vacanza contrattuale rinforzata prevista da precise disposizioni di legge. Queste anticipazioni corrispondono a circa 80 euro».

L’impegno dei sindacati e della Cisl scuola è stato forte per migliorare questi numeri. «La Cisl scuola ha sottolineato – dice ancora Anna Micozzi – in modo chiaro che le risorse attualmente disponibili sono scarse e consentono un incremento medio del 6% che non corrisponde a quelle che sono le attese del personale del comparto e che sono insufficienti a garantire il potere d’acquisto delle retribuzioni anche alla luce della situazione internazionale che si sta determinando e gli effetti che potrebbero avere sugli stipendi dei lavoratori dipendenti. Abbiamo chiesto di potere disporre di ulteriori risorse e di arrivare, in breve tempo, al rinnovo del contratto in modo da poter avviare le operazioni del contratto collettivo nazionale di lavoro riferito al periodo 2025-2027 per il quale sono già disponibili, tra l’altro, gli stanziamenti di bilancio». Il problema che è prioritario insieme al rinnovo contrattuale, però, saranno i tagli del personale «che riguarderanno 6 mila unità in tutta Italia – aggiunge la responsabile Cisl Scuola – per quanto riguarda i docenti e che colpiranno anche la nostra provincia e circa 3 mila unità per il personale Ata tra due anni».

L’allarme sul taglio del personale lo solleva anche la segretaria generale dello Snals Viterbo Brunella Marconi. «Quello che è certo – dice Brunella Marconi - è che ci sarà una diminuzione di posti in organico comuni e un aumento di quelli di sostegno, soprattuto nella scuola secondaria superiore. I pensionamenti dovrebbero assorbire i soprannumerari per la diminuzione delle classi totali». Anche nella Tuscia i pensionamenti avranno, quindi, un ruolo per ridimensionare i tagli in organico. «Con i pensionamenti – conclude la responsabile dello Snals Marconi – si libereranno oltre 30 posti in organico nella scuola primaria, 22-25 posti in quella dell’infanzia, poco più di 10 nella medie inferiori e circa 60-70 in quelle superiori». Per avere dati certi sui rinnovi contrattuali si dovranno aspettare i prossimi giorni, mentre per gli organici i numeri ufficiali del ministero per il prossimo anno scolastico.