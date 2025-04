FIUMICINO – È bastato un dettaglio mancante, ma determinante, per ribaltare una misura espulsiva adottata alla frontiera. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto il ricorso presentato da un cittadino straniero, fermato lo scorso 30 dicembre 2024 all’aeroporto di Fiumicino e respinto verso il suo Paese d’origine. In quell’occasione, la Polizia di Stato aveva ritirato anche il suo permesso di soggiorno di lungo periodo valido fino al 2032. Un provvedimento che, secondo i giudici, non era supportato da alcun atto formale di revoca del documento, configurando quindi un vizio procedurale decisivo.

I magistrati della Prima Sezione Ter del TAR del Lazio hanno annullato sia il decreto di respingimento emesso dalla Polizia di frontiera sia il verbale con cui era stato ritirato il permesso di soggiorno

. La decisione si basa sull’assenza, agli atti del Ministero dell’Interno, di qualsiasi documento ufficiale che attestasse la revoca del titolo di soggiorno dell’uomo.

Il ricorrente, assistito dall’avvocato Marco Grispo, aveva contestato l’intero procedimento sin dal principio. Dopo il fermo presso lo scalo romano, era stato sottoposto a un respingimento immediato sulla base dell’articolo 10 del Testo unico sull’immigrazione. Ma il permesso di soggiorno in suo possesso, di tipo UE per soggiornanti di lungo periodo, risultava ancora valido e non formalmente annullato dall’amministrazione.

Il Collegio giudicante, presieduto da Michelangelo Francavilla, ha richiesto all’amministrazione una relazione dettagliata sulla vicenda.

Ma neanche a seguito dell’integrazione istruttoria è stata prodotta la documentazione richiesta. Il vuoto amministrativo ha quindi confermato la tesi del ricorrente: non poteva essere espulso senza che vi fosse un atto preliminare di revoca del permesso.

Una lacuna pesante, che ha portato i giudici ad accogliere in pieno le censure mosse dal difensore. “L’assenza dell’atto formale – si legge nella sentenza – ha reso illegittimo l’intero procedimento di respingimento alla frontiera e il ritiro del permesso di soggiorno”. In altri termini, lo Stato ha agito senza averne titolo.