SANTA MARINELLA – “A seguito delle recenti verifiche condotte dalla Guardia di Finanza presso gli uffici comunali, si è ritenuto opportuno fornire alla cittadinanza un chiarimento in merito alla gestione dei rimborsi per gli incarichi gratuiti conferiti a soggetti in quiescenza”.

Così nella nota della segreteria del sindaco in cui si ricorda che la normativa vigente, articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, consente alle amministrazioni pubbliche di attribuire incarichi gratuiti a soggetti in pensione, purché vengano rendicontate eventuali spese sostenute nell'esercizio di tali incarichi. In merito a tali rimborsi, il Dipartimento della Funzione Pubblica, con parere DFP-0011681-P-22/02/2021, ha stabilito che: “tutte le spese sostenute nell'ambito degli incarichi gratuiti devono essere adeguatamente documentate e rendicontate. Ogni amministrazione ha la facoltà di determinare autonomamente i limiti obbligatori e i criteri per l'erogazione dei rimborsi, nel rispetto dei vincoli di legge e delle proprie disponibilità economiche. I rimborsi devono essere sempre compatibili con i principi di contenimento della spesa pubblica.

Tutte le determine di liquidazione di tali spese vengono sistematicamente pubblicate sul sito del Comune Sezione Amministrazione Trasparente. Si precisa, inoltre, che da parte dell’architetto Mencarelli responsabile del settore V Lavori pubblici, durante tutto il 2024, non è stata presentata alcuna richiesta di rimborso. L’amministrazione conferma il proprio impegno per la massima trasparenza e correttezza nell'utilizzo dei fondi pubblici. Le procedure relative ai rimborsi per gli incarichi gratuiti sono state sempre gestite nel pieno rispetto della normativa vigente e dei principi di buon governo. “Siamo certi che le verifiche effettuate dalla Guardia di Finanza si concluderanno positivamente – dichiara il sindaco Pietro Tidei - confermando la correttezza dell'operato di questa amministrazione. Continueremo a lavorare con la massima attenzione per garantire la legalità e l'efficienza dei servizi erogati alla cittadinanza. Il Comune resta a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti a chiunque ne faccia richiesta”.

