SANTA MARINELLA – Sono stati consegnati e posizionati i primi due nuovi cassonetti per la raccolta differenziata, che vanno a sostituire i vecchi contenitori presenti nelle due piazze principali del territorio comunale: piazza Civitavecchia a Santa Marinella e nei pressi di piazza Roma a Santa Severa.

Nei prossimi giorni si attende la consegna di altri sette nuovi sistemi di raccolta, che saranno posizionati in altre zone della città.

A darne notizia il sindaco Pietro Tidei e il consigliere con delega all’Ambiente Alessio Magliani.

“Questi nuovi cassonetti aiuteranno a mantenere più pulite e ordinate le due piazze centrali del nostro Comune, contribuendone al decoro urbano. Testeremo il funzionamento di questi primi nove cassonetti con l’intenzione di sostituire anche i restanti, se risulteranno essere efficaci come speriamo- ha dichiarato il Sindaco- E’ un sistema di ultima generazione, che ci darà la possibilità di combattere i comportamenti errati in merito all’abbandono indiscriminato dei rifiuti e vigilare sul corretto conferimento”.

Tra i comportamenti errati citati dal sindaco ci sono l’abbandono dei sacchi e dei rifiuti ingombranti in strada o accanto alle postazioni di raccolta e il non rispetto del calendario.

L’invito al regolare utilizzo e al rispetto della regolamentazione prevista arriva anche dal consigliere Magliani: “Chiediamo a tutti gli utenti di assumere un atteggiamento corretto nei confronti dei conferimenti per migliorare il decoro dei luoghi e per far crescere il rispetto per l’ambiente in cui viviamo”.

I nuovi cassonetti serviranno a raccogliere le frazioni merceologiche carta-cartone, organico, indifferenziato e vetro. Il sistema “intelligente” è in grado di leggere i quantitativi di rifiuti prodotti, permettendo di individuare il livello di riempimento e rilevare eventuali criticità. Il sistema funziona in autoproduzione, perché collegato a pannello fotovoltaico. È dotato di una videocamera a 360° che vigilerà sul rispetto degli orari e dei modi previsti.

Per garantire ai cittadini un adeguamento in progressione, la prima fase non prevede la chiusura automatica dei cassonetti, mentre in una fase successiva, si potranno utilizzare avvalendosi della propria tessera sanitaria che accerterà il regolare pagamento della Tari. Ogni cassonetto è dotato di pannello con istruzioni per facilitare l'utente. Le nuove postazioni hanno già ricevuto giudizi di gradimento da parte di molti cittadini e commercianti.

