LADISPOLI – I pompieri del distaccamento di Cerenova sono intervenuti poco fa in via Palo Laziale nel quartiere Il Faro per un incendio esploso in un garage. Non è da escludere che ignoti abbiano appiccato il rogo dando alle fiamme dei rifiuti in un garage sotterraneo anche se ci sono indagini in corso di accertamento se invece si sia trattato di cause naturali. Provvidenziale l’arrivo dei vigili del fuoco. Sul posto anche gli agenti del commissariato di via Vilnius (segue)