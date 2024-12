Rifiuti da apparecchi elettrici ed elettronici domestici: la provincia di Viterbo è terza nel Lazio per la raccolta da parte di “Erion Weee”, il consorzio del Sistema Erion dedicato alla raccolta e gestione di Raee. I dati certificano un calo a livello nazionale del 2% in questo particolare settore della raccolta rifiuti “riconducibili a un disinteresse generalizzato verso il tema: i Raee vengono identificati come strategici per l’economia del Paese, eppure, di fatto, a parte poche iniziative promosse da singole realtà come Erion Weee, non vengono messe in atto azioni concrete e concertate a supporto della crescita del settore”.

Nel complesso, il consorzio Erion Weee ha raccolto nel 2023, nella Tuscia, 1.035 tonnellate di Raee posizionandosi al terzo posto regionale dopo la provincia di Roma (14.800 tonnellate) e Latina (3.300). Seguono la Tuscia la provincia di Frosinone (780 tonnellate) e Rieti (196). Nel 2023 la raccolta di Raee da parte del consorzio Erion Weee vede il Lazio al quinto posto nazionale per la quantità totale di rifiuti elettrici ed elettronici trattati. I Raee sono una particolare e delicata tipologia di rifiuti che deve essere trattata in modo specifico, compresi quelli domestici. In base alla loro pericolosità e caratteristiche i Raee sono suddivisi in 5 gruppi: R1 (apparecchi refrigeranti: frigoriferi, condizionatori, congelatori); R2 (grandi bianchi, CER 200136: lavatrici, forni, piani cottura); R3 (televisori: monitor e schermi); R4 (elettronica varia: piccoli elettrodomestici, elettronica di consumo, prodotti di informatica e telecomunicazioni); R5 (sorgenti luminose). La normativa suddivide i Raee in domestici e professionali.

Nel comune di Viterbo la raccolta Raee è variegata. E’ possibile il conferimento presso la Stazione ecologica mobile, la domenica mattina, due volte al mese, della tipologia di Raee R2 (grandi bianchi, quindi lavatrici, forni, ecc.) e R4 (piccoli elettrodomestici come telefonini, phon o stampanti) presso: Quartiere Riello: area comunale sita in loc. Riello con accesso da via A. Volta; Quartiere Carmine: area di parcheggio a Piazza Castel dell’Ovo; Quartiere Murialdo: area di parcheggio Piazzale Atleti Azzurri d’Italia, verso il PalaMalè; Quartiere Via Garbini: area di parcheggio largo Nagni; Quartiere Santa Barbara: area di parcheggio in via Dorando Pietri (angolo via Biga di Castro); Frazione La Quercia: area di parcheggio in Piazza Federico II Imperatore. Le altre tipologie di Raee (R1: Freddo e clima; R3: Tv e monitor) possono “invece essere conferite presso il Centro Comunale di Raccolta Rifiuti (Ecocentro) di Grotte Santo Stefano o potrà essere prenotato il servizio di ritiro domiciliare”.

Non sono accettati, in generale, alla stazione ecologica mobile, i Raee ingombranti. La gestione dei Raee è disciplinata dal Dm 8 marzo 2010 n. 65 che prevede un apposito Albo gestori ambientali cui sono obbligati ad iscriversi i Distributori di apparecchi elettrici ed elettronici; il Trasportatore di Raee in nome dei distributori di Aee e l’installatore e gestore di centri di assistenza tecnica incaricati dai produttori di Aee. Per gettare i Raee, invece, i cittadini possono recarsi presso i centri di raccolta comunali e, quando vengono acquistati nuovi prodotti elettrici ed elettronici con lato lungo fino a 25 centimetri, i cittadini acquirenti hanno il diritto di richiedere il ritiro della vecchia apparecchiatura equivalente di cui vogliono disfarsi a condizione che “questa sia pronta da ritirare, sia scollegata da qualsiasi installazione fissa, non sia un rischio per la salute e la sicurezza e sia idonea alla raccolta”. I Raee più piccoli, come pile ed accumulatori, “possono essere conferiti in appositi contenitori situati presso i distributori di pile ed accumulatori portatili (supermercati, centri commerciali, grande distribuzione) gratuitamente e senza obbligo di acquisto”.