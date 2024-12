LADISPOLI – Ami abbandonati in spiaggia, lenze non più utilizzate e rifiuti, tutto gettato dove passeggiano, oltre ai genitori con i bambini anche gli amici a quattro zampe che, come accaduto in passato, rischiano di finire sul lettino di un veterinario. L’inciviltà è dilagante e viene riscontrata anche nel periodo invernale. Colpa – per i cittadini che protestano – di alcuni pescatori che se ne infischiano delle regole civili lasciando i resti della loro attività a portata di tutti. E i residenti chiedono controlli e multe severe anche a dicembre, come avvenuto tante volte durante la stagione estiva quando la Capitaneria di porto spesso e volentieri è entrata in azione sanzionando le persone incivili. «Siamo quasi nel 2024 – scrive Marco, ladispolano - e ancora c'è gente che va a pesca e lascia questo schifo, tra l'altro anche lo scontrino, così è anche facilmente rintracciabile seguendo la transazione».

Segnalazione scattata a sud nella spiaggia libera di Palo Laziale, a Ladispoli. In realtà anche altre aree costiere si trovano nelle stesse condizioni anche sull’arenile pubblico di Campo di Mare, nel vicino comune di Cerveteri.

