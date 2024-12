CIVITAVECCHIA – Cosa sta accadendo in via Pietro Bernardini? Sono in molti a chiederselo tra i residenti e i frequentatori occasionali della zona, che ogni giorno si imbattono in uno scenario inaccettabile all’altezza dei fabbricati compresi tra il civico 14 e il 18.

Qualcuno ha scambiato una ringhiera per una rastrelliera adibita alla raccolta di rifiuti, tanto che ogni giorno c’è gente che arriva da ogni parte del quartiere per appendere il proprio mastello in attesa del passaggio del compattatore, con tutti i disagi del caso, soprattutto nelle giornate in cui viene conferito l’umido.

A nulla sono valse le segnalazioni dei residenti: nonostante un primo intervento di Csp, il problema persiste e via Bernardini si è trasformata in una distesa di mastelli maleodoranti.

Gli abitanti della zona tornano a segnalare il problema agli organi preposti, nella speranza che qualcuno intervenga.