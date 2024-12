SANTA MARINELLA – La ex consigliera comunale Paola Rocchi, interviene sui social, per spiegare a tutti coloro che l’hanno incontrata, del perché dell’aumento della tassa sui rifiuti e sulla città sporca. “Da qualche giorno – scrive la Rocchi su Facebook – i cittadini mi chiedono chiarimenti sull'aumento della Tari e postano foto avvilenti sulla sporcizia della nostra città. Dopo giorni, nessuno dei membri di maggioranza ha risposto e mi permetto di farlo io, come ex consigliera di minoranza, che ha conservato molto materiale sull'appalto di igiene urbano e che ha mantenuto un occhio vigile per tutto quello che riguarda gli atti amministrativi sul tema rifiuti. Inoltre da cittadina manifesto qui il mio un enorme stupore nel constatare come la questione della pulizia della città non sia un tema centrale in questo nostro Comune. Come si può parlare di buona qualità della vita o ci si può definire un luogo turistico quando ci sono rifiuti che traboccano da cassonetti rotti, rifiuti abbandonati che restano per giorni sulla strada, marciapiedi da cui spunta tanta vegetazione spontanea e strade sporche. Sulla questione della raccolta differenziata l'unica a rendere pubblico il dato ufficiale del catasto Ispra sulle percentuali di differenziata, è stata la consigliera Di Liello. Su sollecitazione di questi dati sono andata a controllare e ho scoperto che su 121 Comuni della Provincia di Roma, occupiamo il 114 posto della classifica, con una percentuale del 49% di differenziata, mentre ci sono Comuni che superano l'80%. Sul rincaro delle tariffe sono andata a controllare, con la delibera di consiglio comunale del maggio scorso la maggioranza ha adeguato le tariffe a norma di legge per adeguamento Istat sui costi e cioè l'inflazione. Noi cittadini ci adeguiamo alla legge e paghiamo la Tari fino all'ultimo centesimo ma la Gesam allo stesso modo rispetta il contratto alla lettera? Il sindaco dice di aver avuto rassicurazioni sulla pulizia delle strade, ma per questo ci sono già i parametri di controllo KPI che è a carattere settimanale, il calendario presente sul sito stabilisce un calendario mensile”.

