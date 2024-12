CERVETERI - Il ripristino del decoro e della sicurezza, soprattutto ambientale, passa ancora una volta dai vcittadini.

Gruppo di volontari in azione ieri mattina a Borgo San Martino. I cittadini, dopo aver bonificato via Arnoldo Da Praga si sono concentrati su via del Cecio «dove la quantità di rifiuti abbandonati iniziava a farla da padrone», ha spiegato il consigliere Luigino Bucchi che si è voluto complimentare con i «volontari scesi in campo, per il lavoro svolto e per il proprio tempo messo a disposizione e a beneficio di tutti, incivili compresi».

