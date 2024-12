Allarme rientrato a Orte dopo che domenica si era temuto un attacco terroristico di matrice islamica. L’allarme sarebbe scattato in seguito a una segnalazione. Si parla di una conversazione tra due stranieri in Toscana nei quali in cui si sarebbe fatto riferimento a un attentato in occasione delle celebrazioni dell’Ottava Medievale. Gli uomini intercettati sarebbero dovuti arrivare a Orte, provenienti da Roma, proprio durante il giorno conclusivo dell’evento, che ha visto la partecipazione di migliaia di turisti e visitatori.

E così domenica mentre su Orte è confluito un grosso dispiegamento di forze di polizia, unità cinofile e artificieri dei carabinieri, il sindaco Primieri ha emesso un’ordinanza nella quale annullava tutte le attività per un allarme meteo dalle 20 alle 5. Le taverne sono state chiuse e le persone sono tornate a casa mentre polizia e carabinieri hanno controllato tutto il territorio.

Sotto la lente, in particolare, le vie di accesso al paese. Le verifiche sono andate avanti per ore e con esito negativo. A spiegare che cosa è accaduto è stata ieri la stessa amministrazione comunale che ha riferito che “nella giornata di ieri (domenica ndr.) il nostro comune è stato attenzionato per una informativa di potenziale pericolo da parte delle forze dell’ordine. Il sindaco ha proceduto, pertanto, a predisporre un’ordinanza il cui contenuto è stato concordato con le stesse e con la prefettura”.

L’amministrazione comunale fa sapere inoltre che questa mattina “si è svolto in Prefettura un comitato per l’ordine e la sicurezza, a cui ha partecipato il sindaco e da cui è emerso che, ad oggi, non sussistono elementi di preoccupazione”. Il Comune ha ringraziato quindi “quanti hanno collaborato alla gestione dell’emergenza”.

Un plauso è arrivato anche da diversi cittadini. “Si sono comportati tutti bene in primis la amministrazione comunale che il panico non lo hanno fatto avere ha nessuno - scrive qualcuno sui social - Ed anche alla popolazione ortana tutta che se ne andata in silenzio”.