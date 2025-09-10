MONTALTO DI CASTRO - I consiglieri comunali di opposizione di Montalto di Castro hanno presentato un ordine del giorno che sarà discusso nel prossimo consiglio comunale e che impegna il sindaco e la giunta a sollecitare formalmente il Governo italiano al riconoscimento dello Stato di Palestina.

«La proposta - spiegano Eleonora Sacconi, Angelo Brizi, Francesco Corniglia e Luca Benni - si inserisce in un percorso di mobilitazione che sta attraversando numerosi enti locali in tutta Italia e che fa seguito al riconoscimento della Palestina da parte di diversi Paesi europei, tra cui Spagna, Irlanda, Slovenia e Norvegia».

«Non si può più restare indifferenti – affermano i consiglieri – mentre in Medio Oriente si continua a consumare una tragedia senza fine. Chiedere il riconoscimento dello Stato di Palestina significa affermare un principio di giustizia, dignità e uguaglianza tra i popoli. Senza il riconoscimento della Palestina, accanto allo Stato di Israele, non ci sarà mai pace né sicurezza per nessuno».

L’ordine del giorno presentato dai consiglieri di opposizione recita: «Il consiglio comunale di Montalto di Castro impegna il sindaco e la giunta a chiedere al Governo italiano, al Ministero degli Affari Esteri e al Parlamento il riconoscimento ufficiale dello Stato di Palestina, nei confini del 1967 e con Gerusalemme capitale condivisa, e a farsi promotori di iniziative di sensibilizzazione, insieme agli altri Comuni del Lazio e d’Italia, sui temi della pace, dei diritti umani e della legalità internazionale».

«Ci auguriamo – concludono i consiglieri – che la maggioranza abbia il coraggio di schierarsi apertamente dalla parte del diritto internazionale, della pace e dell’autodeterminazione dei popoli. Il silenzio o l’ambiguità sarebbero inaccettabili: Montalto di Castro deve unirsi al coro di chi chiede la fine dell’occupazione, il rispetto dei diritti umani e il riconoscimento dello Stato di Palestina».

