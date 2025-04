TOLFA - ALLUMIERE - "Finché non ci esce il morto": questo la scritta in nero apparsa nei giorni scorsi sul cordolo che serve a restringere la carreggiata con passaggio dei veicoli a senso alternato a causa di una frana e che da svariato tempo è lì e nessuno interviene: monta la dura protesta dei residenti di Tolfa, Allumiere e Civitavecchia. Dopo la frase choc apparsa sulla strada si sono susseguiti innumerevoli post e messaggi in cui si stigmatizza il comportamento di "Città Metropolitana che si è dimenticata - scrivono alcuni residenti - di questa strada killer su cui si susseguono incidenti". La frana c'è stata da tempo ma nessuno finora è intervenuto anche se le proteste e le lettere di Enti, Istituzioni, residenti e pendolari, ma ancora nessuno ha raccolto l'Sos. Il sindaco di Allumiere, Luigi Landi e l'amministrazione comunale hanno pubblicato un post con il quale ganzo evidenziato le molteplici lettere inviate per chiedere l'intervento di ripristino di questo specifico tratto. "Per opportuna conoscenza della cittadinanza - si legge nel post - pubblichiamo alcune delle numerose comunicazione inoltrate alla Città Metropolitana di Roma per le richieste di intervento sulle strade di competenza". Oltre al post l'amministrazione comunale di Allumiere ha pubblicato ben 35 foto delle altrettanto comunicazioni effettuate dalla Giunta Landi verso Città Metropolitana e, come specificato nel post: queste sono solo alcune delle lettere inviate. Questa strada da anni è considerata una strada killer: per le oessjme condizioni in cui versa si susseguono ogni giorno incidenti più o meno gravi. "Questo tratto di strada presenta svariate curve e molto spesso c'è nebbia; oltre a questo il manto è sdrucciolevole, ci sono buche e avvallamenti, deterioramento della carreggiata, mancanza in alcuni tratti di segnaletica orozzontale e verticale, mancata manutenzione della vegetazione che non solo copre la visuale, ma rami, alberi e foglie ricoprono il manto stradale (che è già pessimo) rendendolo viscido e pericoloso". Ogni tanto fanno un rattoppo e lo fanno male, invece si dovrebbero decidere a fare urgentemente qualcosa? Nicol Frezza, consigliera comunale di opposizione (gruppo Pd) per chiarezza spiega: "Noi consiglieri di opposizione di Tolfa e di Allumiere avevamo già tempo fa sollecitato Città Metropolitana per la questione in merito e ieri abbiamo mandato ufficialmente una pec al vicesindaco e a tutti gli uffici competenti, ci hanno già contattato e aspettiamo una risposta ufficiale". A tal proposito i consiglieri comunali di Tolfa, Allumiere e Civitavecchia, insieme ai segretari del Partito Democratico dei rispettivi comuni, hanno inviato ieri una PEC urgente indirizzata alla Città Metropolitana di Roma Capitale, al sindaco, al vicesindaco Pierluigi Sanna, all’assessora Emanuela Chioccia e agli uffici competenti, per chiedere un intervento immediato sulla strada provinciale che collega Tolfa e Allumiere con Civitavecchia. "Noi consiglieri comunali dei Comuni di Tolfa, Allumiere e Civitavecchia, unitamente ai segretari del Partito Democratico di Tolfa e Allumiere, intendiamo sollecitare con la massima urgenza un intervento risolutivo sulla strada principale che collega Tolfa e Allumiere con Civitavecchia. Da troppo tempo, questa arteria fondamentale per la viabilità del nostro territorio versa in condizioni critiche a causa del crollo di una corsia. La mancata risoluzione del problema ha aggravato la situazione, aumentando i disagi per i cittadini e creando un serio pericolo per la sicurezza stradale. Se non si interviene tempestivamente, il rischio di un ulteriore cedimento diventa sempre più concreto, con la conseguente possibilità di un isolamento totale dei nostri comuni, considerando gli ulteriori crolli che riguardano le altre strade provinciali di accesso. Chiediamo, pertanto, alla Città Metropolitana di Roma Capitale di predisporre con la massima urgenza gli interventi necessari per il ripristino della viabilità in condizioni di sicurezza, garantendo la piena fruibilità della strada e scongiurando il rischio di ulteriori danni. Confidiamo in un riscontro tempestivo e in un'azione concreta per la risoluzione di questa grave problematica, a tutela della sicurezza e della mobilità dei nostri cittadini. In una nota congiunta, poi, i consiglieri del gruppo Pd Tolfa, i consiglieri del gruppo Pd Allumiere, i consiglieri del gruppo Insieme per Allumiere, i consiglieri del gruppo AVS di Civitaveccchia, i segretari dei circoli Pd di Tolfa, Allumiere e Civitavecchia scrivono: "La richiesta nasce dalla condizione di grave degrado in cui versa la principale arteria viaria della zona, a causa del crollo di una corsia, che sta compromettendo la sicurezza e la mobilità dell’intero territorio. Nel testo si sottolinea il rischio concreto di isolamento dei comuni collinari se non verranno effettuati interventi rapidi e risolutivi. Siamo in contatto diretto con il vicesindaco della Città Metropolitana Pierluigi Sanna, che ci ha telefonicamente rassicurato sul fatto che la situazione è all’attenzione dell’Ente e che si stanno già attivando per intervenire. Rimaniamo comunque in attesa di notizie ufficiali e di un riscontro formale, nella convinzione che questa grave criticità debba essere affrontata con la massima urgenza". A firmare la nota congiunta sono stati i consiglieri del gruppo Pd Tolfa, i consiglieri del gruppo Pd Allumiere, i consiglieri del gruppo Insieme per Allumiere, i consiglieri del gruppo AVS di Civitaveccchia, i segretari dei circoli Pd di Tolfa, Allumiere e Civitavecchia". In merito è intervenuta anche la veterinaria Angela Mellini: "Chi di noi ha la posta certificata può fare una segnalazione per questa situazione della strada tra Allumiere e Civitavecchia che è diventata insostenibile. Io ieri mattina ho scritto ad Astral, Anas e a Città metropolitana di Roma non sapendo di che è la competenza. Io ho scritto che la miacera una missiva urgente per segnalare che, a seguito del danneggiamento della strada statale Braccianese Claudia fra Allumiere e Civitavecchia, sono mesi che è stata ristretta la carreggiata con passaggio dei veicoli a senso alternato. Questa situazione è molto rischiosa perchè la stettatoia si trova in un punto con poca visibilità ed alla fine di un rettilineo dove le auto potrebbero avere una velocità sostenuta. Il danno stradale non sembra enorme e, quindi, chiediamo un intervento urgente per il ripristino della normale circolazione. Ho allegato anche la foto con la scritta per far capire lo stato d'animo degli automobilisti che percorrono quella strada tutti i giorni. Cerchiamo di farlo più persone possibile". Pina Pistola invece sottolinea: "Non so chi abbia fatto questa scritta, ma è il pensiero di tutti noi. Facendo questa strada tutti i giorni, come molti abitanti di Allumiere, Tolfa e la Bianca, ho visto incidenti evitati per pochissimo. Anche personalmente in una giornata nebbiosa (cosa non rara), pur andando molto piano, mi sono fermata, ho lampeggiato, non ho visto nessuno e sono passata, ma mi sono trovata davanti il pullman Cotral: anch'esso andava molto piano fortunatamente e tutto si è ridolto con solo una grande paura per entrambi. Ma se solo uno dei due fosse andato leggermente più forte ci sarebbe stato un bel frontale. Questa situazione si è verificata più di una volta chissà a quanti come me. Finora è andata bene ma resta il rischio che accada qualcosa veramente di grave. Ma cosa aspettando?"

