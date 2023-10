CIVITAVECCHIA – Picchia e rapina una donna a Latina, finisce in manette a Civitavecchia. Nei guai un tunisino di 31 anni, senza fissa dimora, bloccato dalla Squadra Mobile in collaborazione con la Polizia di frontiera. I fatti si sono verificati a Borgo Bainsizza lo scorso agosto: lo straniero per impossessarsi di settecento euro, avevo aggredito una donna indiana di 36 anni, colpendola con calci e schiaffi e sottraendole l’incasso legato a una transazione Money transfert. In quell’occasione la donna, appena dimessa dall’ospedale, riconobbe il suo aggressore e subito scattarono le ricerche. Tutto inutile: il 31enne riuscì ad espatriare facendo perdere le sue tracce. Il provvedimento restrittivo di Gip di Latina ha trovato applicazione a Civitavecchia: la Mobile, attraverso la Polizia di frontiera ha intercettato l’uomo e ha atteso il suo rientro in Italia. Giovedì è scattata la trappola e il tunisino è stato arrestato.