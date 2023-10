ALLUMIERE - Buone notizie per i residenti di Allumiere: da lunedì riapre l'isola ecologica. Nei giorni scorsi, infatti, era stata chiusa l'isola ecologica e per questo si era registrata la protesta dei consiglieri di opposizione e di alcuni cittadini. Il problema è stato risolto e l'amministrazione comunale ha annunciato con un comunicato che: "La società che gestisce il servizio di raccolta differenziata ha comunicato che l'isola ecologica riaprirà ai cittadini di Allumiere il prossimo lunedì 23 Ottobre 2023. Nella stessa nota la società si scusa per il disagio arrecato e fa presente che la sospensione del servizio è avvenuta per l'avvicendamento delle aziende che effettuano il trasporto rifiuti. Tale situazione ha comportato uno slittamento nello svuotamento degli scarrabili e quindi l'impossibilità di ricevere in questi giorni ulteriori rifiuti".