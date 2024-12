ALLUMIERE - Al Museo di Allumiere approda un nuovo stile di visite: presto si taglierà il nastro della rinnovata "Sala Geologia" del percorso di visita "Geologia&Mineralogia". Il prossimo 24 maggio alle ore 17 avverrà, infatti, l'inaugurazione ufficiale dopo l’intervento di sistemazione. Riapre al pubblico, quindi, la sala dedicata alla geologia dei Monti della Tolfa del MAK (museo di Allumiere).

"Il palinsesto espositivo rappresenta l’allestimento più identificativo del Museo. La sala in cui è allestito nel Palazzo della Camera Apostolica riunisce l’importante collezione di campioni del Museo, offrendo lo spaccato della storia geologica del comprensorio dei Monti della Tolfa in generale e del territorio di Allumiere in particolare - spiega la direttrice del museo - oggi la collezione museale in esposizione è incrementata con le nuove acquisizioni, frutto delle prospezioni geologiche del progetto di ricerca GEO | MAK avviato nel 2022 dal museo con la collaborazione dell’Area Geodiversità e Monumenti Naturali – Regione Lazio, al fine di ampliare e permettere l’osservazione dei caratteri geologici dei Monti della Tolfa alla luce dei più recenti studi. L’iniziativa sarà introdotta dal workshop Paesaggi culturali e Paesaggi della terra. Percorsi di valorizzazione a confronto". Parteciperanno all'evento l'amministrazione comunale, la Regione Lazio, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l’Etruria Meridionale e il Mak. L'iniziativa è inserita nelle azioni del Piano Triennale Museale 2022-2024 del MAK e sostenuta dalla Regione Lazio tramite il Piano annuale 2022 L.R. 24/2019.