Dopo un lungo e complesso intervento di messa in sicurezza e ripristino, è stata ufficialmente riaperta ieri la Strada Provinciale 14 Tessennano-Canino. La cerimonia si è svolta alla presenza del presidente della Provincia di Viterbo Alessandro Romoli, del consigliere delegato alla viabilità Maurizio Palozzi e del sindaco di Tessennano Ermanno Nicolai.

Un risultato importante, atteso da anni, che restituisce al territorio una via di collegamento essenziale per la mobilità dei cittadini e per la vita quotidiana delle comunità locali.

“Oggi non celebriamo solo la riapertura di una strada – ha dichiarato il presidente Romoli – ma anche la conclusione positiva di un percorso lungo e non privo di difficoltà. Abbiamo scelto di lavorare senza proclami, con serietà e senso di responsabilità, per restituire al territorio un’infrastruttura sicura, efficiente e finalmente percorribile. Ringrazio l’ufficio viabilità della Provincia per l’impegno e la professionalità dimostrati in ogni fase del progetto”.

Il consigliere Maurizio Palozzi ha sottolineato il valore concreto dell’intervento: “Questa strada è vitale per la mobilità di Tessennano e dei comuni vicini. Era doveroso ridare dignità a chi vive e lavora in questi territori. Ringrazio l’ingegner Pasquini, presente oggi con noi, e tutto il personale della Provincia per il grande lavoro svolto”.

Particolarmente sentite le parole del sindaco di Tessennano, Ermanno Nicolai: “La prima cosa che voglio dire è grazie. Grazie alla nostra comunità, che con grande pazienza ha atteso la fine dei lavori; grazie alla Provincia, al presidente Romoli, al consigliere Palozzi, all’ingegner Pasquini e al geometra Selena Piergiovanni, che hanno saputo affrontare e risolvere un problema difficile, sia dal punto di vista tecnico che finanziario. Un ringraziamento speciale va anche ai cantonieri, che hanno garantito la percorribilità delle strade alternative, e al Cotral, che non ha mai fatto mancare il servizio di trasporto pubblico, pur tra mille difficoltà”.

Nicolai ha infine ricordato il gesto del concittadino Ivaldo Tondini, che segnalò per primo il cedimento del manto stradale, evitando possibili incidenti: “La riapertura di oggi è anche merito di chi, come lui, ha avuto attenzione e prontezza”.