SANTA MARINELLA - Il sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei ha incontrato presso l’aula consiliare del municipio di via Cicerone gli abitanti della zona Perazzeta - Rimessa delle Guardiole. Oggetto della riunione, l’avanzamento dei lavori relativi alle nuove fognature e al risanamento generale del quartiere a nord della città. «Si tratta di opere attese da decenni – ha esordito il sindaco – e che finalmente vedono la luce grazie agli importanti investimenti messi in campo da Acea. Il progetto, che prevede il completamento delle opere di infrastrutturazione fognaria e la riasfaltatura delle strade, porterà un significativo miglioramento alla qualità della vita dei cittadini, risolvendo una delle problematiche storiche che affliggevano la zona. È un risultato fondamentale per il nostro territorio, che segna un passo importante verso un quartiere più moderno e vivibile. Grazie al lavoro congiunto con Acea, possiamo oggi dare una risposta concreta a una richiesta che era da tempo sul tavolo dell'amministrazione".

Le opere proseguiranno nei prossimi mesi con l’obiettivo di completare i lavori e riasfaltare le strade entro la prossima primavera, migliorando così l’accessibilità e la sicurezza delle vie di scorrimento.

«Vogliamo ringraziare tutti i cittadini per la pazienza e la collaborazione – ha aggiunto il sindaco Tidei – e assicurare loro che il nostro impegno sarà quello di garantire una esecuzione ottimale dei lavori, congiuntamente al rispetto temporale degli stessi. L’amministrazione continuerà a lavorare per la realizzazione di altre infrastrutture della zona, necessarie al miglioramento del territorio, a partire dall’installazione dei nuovi lampioni, alla possibilità di acquisizione, sempre da parte di Acea, del comparto idrico delle “Guardiole”».

