LADISPOLI – Non solo interventi in campagna, quelli ufficializzati giorni fa nelle frazioni agricole Olmetto, Monteroni e Boietto. La giunta comunale ha approvato il piano contro le buche anche nei quartieri residenziali Cerreto e Campo Sportivo dove ruspe e rulli compattatori entreranno in azione molto presto per la felicità degli automobilisti che da tempo reclamavano contromisure per la pavimentazione completamente dissestata in più punti. Le opere di ristrutturazione della rete viaria sono previste a partire da lunedì prossimo in viale Mediterraneo, via dei Giacinti, via dei Gelsomini, via dei Mughetti, via delle Camelie, via dei Tulipani, via dei Lillà, via delle Ortensie, via delle Gardenie, via dei Ciclamini, via delle Orchidee, via delle Azalee, via delle Viole, via dei Garofani, via Rimini e via dei Fiordalisi. Perciò ci sarà qualche disagio, inevitabile, alla circolazione. Contestualmente si procederà con il rifacimento dei marciapiedi di via Fiume e via Palermo, nel tratto che va da via Genova a via Venezia. «La nostra amministrazione – sostiene Marco Pierini, assessore ai Lavori pubblici di palazzo Falcone – sta portando avanti un importante programma per il rinnovo e la messa in sicurezza delle strade. Vogliamo continuare il lavoro iniziato, per dotare tutta Ladispoli di una rete viaria moderna, efficiente e decorosa, capace di rispondere alle reali esigenze di mobilità dei cittadini». Confermata pure l’avvio di una gara di appalto per il restyling delle campagne ladispolane per un importo di circa un milione di euro che si andrà ad aggiungere agli altri cinque milioni di euro sempre nel 2025. «Procederemo – prosegue l’assessore Pierini – all’asfaltatura di via dell’Infernaccio, via della Cannella, via dell’Acquedotto Statua, via Rimessa Nuova, via delle Casermette, via Olmetto, via delle Carciofete, via dei Monteroni e via della Sorgente. Se non ci saranno problemi burocratici, entro la fine del mese di novembre dovrebbero iniziare i lavori».

©RIPRODUZIONE RISERVATA