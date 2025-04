SANTA MARINELLA – Il circolo cittadino della Lega, interviene per sapere dall’amministrazione comunale quando verranno risolti i problemi di stabilità ai locali dello Stabilimento balneare comunale “Perla del Tirreno”.

La storica Passeggiata al Mare – dice il responsabile della Lega di Santa Marinella Maddaloni - anziché essere un luogo di bellezza e sicurezza per cittadini e turisti, oggi come ieri e com’è ormai da decenni, si regge su decine e decine di puntelli metallici, in uno stato che definire precario è un eufemismo. E non si tratta di un’emergenza dell’ultima ora. Sono passati undici mesi e nulla è stato fatto per risolvere strutturalmente il problema. La situazione era già ben nota a chi governa la città e ignorarla equivale a una colpa politica. Siamo di fronte a una condizione gravissima, che impone domande urgenti. Qual è lo stato reale della struttura? Esiste una relazione tecnica aggiornata firmata da un professionista abilitato? È stata fatta una verifica sismica? Perché si continua a intervenire in emergenza, senza un progetto strutturale definitivo? Quelle fatte non sono opere di manutenzione, quella è una puntellatura da emergenza statica. Quando un solaio necessita di questo livello di supporto è perché non è più in grado di reggersi autonomamente. E in quel momento, la responsabilità non è più solo tecnica, è politica. Eppure nel marzo del 2022, il sindaco Pietro Tidei e l’allora assessore alle attività produttive Emanuele Minghella, presentavano pubblicamente un progetto di restyling della Passeggiata, annunciando che “una nuova veste per uno dei luoghi simbolo della città, con una rampa per disabili e una riqualificazione complessiva dell’accesso al mare”. Parole che oggi suonano come una promessa mancata, alla luce dello stato reale delle strutture. Non solo, quando cittadini e comitati sollevarono dubbi sulla sicurezza e sull’effettiva utilità degli interventi proposti, il sindaco rispose pubblicamente accusandoli di alimentare polemiche infondate, dichiarando che il progetto era stato accantonato”. “Come se non bastasse – conclude Maddaloni - dopo la morte di Papa Francesco, il sindaco ha dichiarato di voler intitolare la Passeggiata alla memoria del Pontefice. Una dichiarazione solenne ma che stride drammaticamente con la realtà dei fatti”.

