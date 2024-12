FIUMICINO - Sono in corso cambiamenti per riquarda il restyling della Darsena che vedr un riassetto totale e la viabilità a Fiumicino, sempre più congestionata e che necessita di migliorie.

In particolare a partire da ieri 25 novembre 2024, e fino all’implementazione della nuova viabilità definitiva, sarà istituito un senso unico di marcia su Viale Traiano.

La modifica interessa il tratto compreso tra l’incrocio con Via delle Gomene e l’inizio del Lungomare della Salute, in direzione Lungomare della Salute.

Il provvedimento si rende necessario nell’ambito dei lavori di ristrutturazione di Viale Traiano, finalizzati al riassetto complessivo della Darseana.

«La scelta del senso unico è stata adottata per ridurre al minimo i disagi per i cittadini e garantire una migliore gestione della viabilità e della sosta», ha commentato l’assessore ai Lavori Pubblici, Giovanna Onorati.

Nei giorni socrsi, sono stati invece avviati i lavori per la realizzazione di due nodi viari importanti.

Con ordinanza dirigenziale N. 89 del 23/11/2024, l’Area Lavori Pubblici e Manutenzione Urbana del Comune di Fiumicino, comunica l’avvio dei lavori per la realizzazione degli snodi viari 1 e 2, che serviranno come collegamento temporaneo tra il Corridoio C5 e Via Lago di Traiano.

In particolare, si rende necessario l’intervento su uno degli snodi viari principali della zona, che comporterà la chiusura al traffico veicolare dello Snodo 2, tra il Corridoio C5 e Via Lago di Traiano, fronte ingresso ADR Infrastrutture S.p.A. La chiusura avrà effetto a partire dal 25 novembre e durerà fino al termine dei lavori.

Nel contempo, per garantire il regolare flusso di traffico, sarà aperto lo Snodo 1 tra il Corridoio C5 e Via Lago di Traiano, consentendo così il passaggio veicolare durante l’esecuzione dei lavori.

Dettagli principali dell’intervento: chiusura al traffico veicolare dello Snodo 2 tra il Corridoio C5 e Via Lago di Traiano (fronte ingresso ADR Infrastrutture S.p.A.), a partire dal 25 novembre e fino a fine lavori. Apertura al traffico veicolare dello Snodo 1, tra il Corridoio C5 e Via Lago di Traiano.

«La realizzazione di questi snodi viari rappresenta un passo fondamentale per il miglioramento della viabilità nel nostro territorio – dichiara l’assessore ai Lavori pubblici, Giovanna Onorati. - La chiusura dello snodo 2 è una misura temporanea necessaria per l’esecuzione dell’intervento, ma i disagi saranno contenuti grazie all’apertura dello snodo 1 che fungerà da percorso alternativo. Siamo consapevoli dell’importanza di queste opere per la nostra comunità e lavoreremo affinché possano essere completate in tempi rapidi, riducendo gli impatti sul traffico locale».