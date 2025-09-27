TARQUINIA - Prosegue lo scontro politico sul regolamento per le concessioni degli impianti sportivi. Il circolo Pd Domenico Emanuelli di Tarquinia scende in campo a difesa dei suoi esponenti. «Uno dopo l’altro bersagliati da attacchi indegni . dice il Pd - L’ultimo in ordine d’arrivo è stato l’assessore Sandro Celli, prima è toccato ad Enrico Leoni e così via. Anche ad altri non sono stati lesinati strali al veleno. Un conto è la dialettica politica - commentano dal circolo dem - ci sta, chi fa opposizione è sempre favorito, tra l’altro, rispetto a chi governa, comunque si accetta; ciò che non è accettabile è dare ad intendere chissà quali macchinose manovre si facciano. E questa volta l’oggetto del contendere è stato un regolamento sportivo. Ebbene sì, si attacca Celli perché ha osato cercare di fare un regolamento che mancava da sempre. E chi attacca è chi amministrava e non lo ha fatto mai. Ebbene ha dell’incredibile. Si gioca sul fatto che le persone dimentichino facilmente ciò che è accaduto pochi anni fa. Ma i cittadini un anno fa non hanno dimenticato. Coloro che si ergono a paladini delle associazioni e della partecipazione in consiglio comunale hanno fatto parte di un’amministrazione che ha tolto le sedi alle associazioni e che di partecipazione e condivisione ha fatto ben poco», tuonano dal Pd.

«Ora non è nostra abitudine tacciare di ciò che si è fatto o meno, ma non possiamo tollerare o comunque passare sotto silenzio attacchi di questo tipo - protestano dal Pd - Il Partito democratico sta lavorando con la coalizione seriamente e anche quando è stato all’opposizione non ha mai fatto attacchi continuativi e di così bassa leva, diciamo che la politica è veramente scaduta, anzi, ci correggiamo, per alcuni è scaduta e inesorabilmente diventata un modo per sfogare frustranti bocciature da parte dei cittadini; per noi è qualcosa di diverso e lo dimostreremo in questi cinque anni. Già perché tranquilli non abbiamo alcuna intenzione di lasciarvi gli scranni …fatevene una ragione».

