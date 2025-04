S. MARINELLA - Il presidente della Repubblica ha indetto per domenica 8 e lunedì 9 giugno, cinque referendum abrogativi su temi fondamentali del mondo del lavoro e della cittadinanza. Gli elettori fuori sede devono presentare una richiesta di ammissione al voto nel Comune di domicilio temporaneo, preferibilmente utilizzando il modello Allegato 1 alla circolare Dait n. 20/2025, la domanda può essere inviata di persona, tramite delegato o in modalità telematica. Il termine per la presentazione è almeno 35 giorni prima della data del referendum, entro domenica 4 maggio.

©RIPRODUZIONE RISERVATA