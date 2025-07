VALENTANO - Nel suggestivo scenario della Rocca Farnese, è iniziato il workshop internazionale di progettazione coordinato dall’Università di Roma “Tor Vergata” che coinvolge oltre 50 tra studenti e docenti provenienti da prestigiosi atenei europei: l’Università La Sapienza di Roma, l’Università degli Studi della Tuscia, l’Università di Malaga, l’Università di Creta e l’Università di Lisbona.

L’iniziativa, inserita all’interno di un progetto BIP (Blended Intensive Programme), è stata inaugurata ufficialmente nel Cortile d’Amore della Rocca Farnese alla presenza delle autorità locali e accademiche. A seguire, si è svolto un momento di convivialità organizzato dal Centro Ricreativo Santa Lucia Filippini, che ha offerto a studenti e docenti un’occasione informale di incontro e accoglienza nella comunità.

Il workshop proseguirà fino a sabato presso la Biblioteca Comunale di Valentano e sarà incentrato sul progetto di recupero e riconversione dell’ex cava situata all’ingresso del centro cittadino. Un’area di grande valore paesaggistico e strategico che sarà oggetto di studio per delineare scenari futuri di uso pubblico e collettivo.

Nel dare il benvenuto agli studenti e ai docenti delle scuole di architettura europee, il sindaco di Valentano ha portato anche il saluto della vicepresidente del Parlamento Europeo, Antonella Sberna. «Siamo orgogliosi che l’Ateneo di Tor Vergata abbia scelto Valentano come sede per una sperimentazione internazionale così importante», ha dichiarato il sindaco. «Ringrazio Antonella Falzetti per l’attenzione che rivolge alla nostra comunità e per l’importante occasione scientifica con cui propone i diversi atenei nell’ambito di una ‘terza missione’ utile per il nostro ente locale, poiché finalizzata all’elaborazione di progettazioni concrete e particolarmente attese dai cittadini».

Il sindaco ha poi espresso con entusiasmo la sua soddisfazione nel vedere «gli spazi museali della Rocca Farnese animati da giovani provenienti da Spagna, Grecia e Portogallo, tutti concentrati su Valentano e sul suo futuro».

Ha inoltre rivolto un sentito ringraziamento ad Angela Fiorelli per il prezioso supporto organizzativo, ai docenti provenienti da tutta Europa e soprattutto agli studenti, «che per una settimana faranno di Valentano la loro casa».

Il primo cittadino ha infine sottolineato il valore strategico dell’intervento sull’ex cava: “Su quest’area il comune ha già licenziato una progettualità preliminare e proposto un piano di sviluppo. L’opportunità di condividere scenari a livello internazionale ci permetterà di rafforzare ulteriormente la nostra tesi sulla centralità di questo luogo nell’economia globale del territorio e di farci trovare pronti nella programmazione dei nuovi bandi.

Questo tipo di progettualità è fondamentale per consentire al Comune di prepararsi adeguatamente all’accesso a nuovi finanziamenti, stante la rilevanza del progetto». I risultati del lavoro svolto durante il workshop saranno presentati pubblicamente sabato mattina, alle ore 9,30, nella chiesa di Santa Maria.

