TARQUINIA – Sono stati circa 2700 i telespettatori che hanno visualizzato in contemporanea il Giorno di Pasqua la diretta streaming della Processione del Cristo Risorto di Tarquinia, mentre a distanza di poco più di due giorni dall'evento

la registrazione della trasmissione è stata vista fino ad ora da quasi 4.300 persone.

Un vero e proprio record per Ermes WiFi che dal 2014 propone l'iniziativa TV al fine di permettere ai tarquiniesi impossibilitati a raggiungere le vie del Centro Storico di poter comunque assistere all'evento religioso più sentito, coinvolgente e spettacolare di tutto l'anno.

La trasmissione ha raggiunto comunque anche un pubblico più ampio travalicando i confini locali e regionali e, seppur in modo non eclatante ma significativo, anche quelli nazionali. I dati statistici forniti da YouTube sono chiari: l’84,3% di visualizzazioni sono di origine italiana mentre il 15,7% provengono dall’estero (Francia, Spagna, Stati Uniti, Austria). Le città e le aree magiormente interessate in italia sono quelle di Roma, Milano, Bologna, Civitavecchia e Napoli. Seguono: Cagliari, Firenze, Torino, Bari, Latina, Palermo, Lucca, Monterotondo, Modena, Pescara, Nettuno, Dalmine. Genere dello spettatore: donna 50,5% - uomo 49,5 %. Quasi scontate le percentuali relative all’età degli spettatori: dai 65 anni in su 28,00% / 55 - 64 anni 21,2% / 45 - 54 anni 21,8% / 35 - 44 anni 15 % / 25 - 34 anni 9,3% / 18 - 24 anni 4,7%. Interessante il tipo di dispositivo usato per visualizzare la diretta video: Telefono Cellulare 69,3% - TV 16% - Computer 10,1% - Tablet 4,4%.

Grazie all’impegno di Ermes WiFi, quindi, anche chi era lontano o impossibilitato a partecipare fisicamente soprattutto per ragioni di salute ha potuto condividere l’emozione e la spiritualità di questo importante evento della tradizione pasquale di Tarquinia. Ha presieduto la solenne processione, il Vescovo della Diocesi di Civitavecchia-Tarquinia Monsignor Gianrico Ruzza con Don Augusto Baldini Coordinatore della Zona Patrorale di Tarquinia, Responsabile dell’Archivio storico diocesano e della Biblioteca, Presidente dell’Associazione Fratelli del Cristo Risorto, Mons. Cono Firringa della Commissione Beni Culturali Ecclesiastici, componente della Commissione Presbiterale, Direttore dell’Ufficio Culto Divino.

Presenti anche il sindaco di Tarquinia Francesco Sposetti, gli assessori Andrea Andreani e Sandro Celli, il presidente della Provincia di Viterbo, Alessandro Romoli, Giulio Zelli pres. della Commissione Agricoltura e Ambiente della Regione Lazio, i presidenti del Consiglio Comunale Alberto Blasi e del Consiglio dell’Università Agraria Silvano Olmi. In rappresentanza del Pres. dell’Ente Agrario Alberto Riglietti gli assessori Marcello Maneschi e Claudia Rossi. Per Aeopc Tarquinia - Protezione Civile Regione Lazio Alessandro Sacripanti. Al completo Autorità Militari e di Polizia: Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Locale.

Giancarlo Milioni rappresentante della Ermes WiFi Soluzioni Internet ringrazia per il Patrocinio del Comune concesso alle trasmissioni in diretta streaming delle Processioni del Cristo Morto e del Cristo Risorto e per l’utilizzo della Sala Consiliare del Municipio, il Sindaco e l’Amministrazione Comunale. Per la collaborazione la Diocesi di Civitavecchia e Tarquinia e l’Associazione Fratelli del Cristo Risorto. La Ermes rivolge anche un rigraziamento agli ospiti delle trasmissioni Sandro Balduini figlio del Pittore e Ricercatore Maestro Lorenzo e la Sig.ra Liviana Serafini Brachetti responsabile del Gruppo della Compagnia della Passione. Un Grazue infine viene rivolto ai conduttori Simona Orrù e Giulio Carra, all’Assistente della Sala Regia Alberto Senigagliesi, a Sergio Foroni (Mixer Audio), all’Assistente di Studio Monica Campanile e agli operatori video Mattia Purgatori, Paolo Persi e Pietro Carra delle Telecamere fisse del Loggione del Palazzo Comunale e della Sala Consiliare e alla Troupe Esterma composta da Angelina Bondarencu, Yevgeniy Lebedyev, Simone Gammaitoni, Federico Piras, Tommaso Andreaus. Ermes WiFi ringrazia anche tutte le testate giornalistiche Web e cartacee che hanno ospitato i link i video delle trasmissioni.

