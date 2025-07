ALLUMIERE - Il Cencio 2025 sarà realizzato da Danila Pietrini, artista e illustratrice originaria del territorio dei Monti della Tolfa. La sua pittura si distingue per uno stile figurativo fortemente simbolico, attento alla memoria popolare. Appassionata di storia, utilizza tecniche tradizionali e materiali che restituiscono un forte senso artigianale all’opera. Il suo lavoro è una narrazione visiva che intreccia spiritualità, identità e comunità. Originaria dei Monti della Tolfa si è formata presso l’Accademia di Belle Arti, dove ha approfondito tecniche pittoriche classiche e illustrazione. Ha poi sviluppato un percorso artistico centrato sulla riscoperta delle radici territoriali e della memoria collettiva. Ha esposto in diverse collettive nella regione Lazio, tra cui “Radici e Identità” a Viterbo e “Tradizioni d’Arte” a Civitavecchia. Nel 2022 ha curato una mostra personale, “Trame di Comunità”, dedicata alla narrazione visiva dei borghi storici. Nel 2024 ha realizzato per la prima volta il Cencio del Palio delle Contrade di Allumiere, ottenendo plauso unanime per la precisione storica e le scelte compositive, capaci di unire arte e racconto sociale. Predilige tecniche miste su tela, includendo tempere naturali, acquerello e collage di materiali tessili e cartacei. Il suo linguaggio visivo è figurativo ma allegorico, con dettagli simbolici che invitano a una lettura multilivello. “Realizzare il Cencio è un onore immenso e una responsabilità che sento profondamente. Raccontare il bicentenario del Fabbricone e dei forni per il pane giallo significa rendere omaggio non solo a un momento storico importante, ma a tutte quelle vite umili che hanno costruito l’identità di Allumiere - ha sottolineato l’artista Danila Pietrini - ho cercato di ascoltare le loro voci attraverso i colori e le forme, per restituire un’opera che fosse memoria e promessa allo stesso tempo.” Pietrini concepisce ogni Cencio come un “ritratto corale”: un’opera che non si limita a rappresentare, ma a far sentire fisicamente il legame tra comunità, storia e presente. Nel suo lavoro, tradizione e contemporaneità dialogano in una pittura che parla al cuore e alla mente.

©riproduzione riservata