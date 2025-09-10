CERVETERI - Tre giorni di musica, danza e suggestioni: dal 12 al 14 settembre la Necropoli della Banditaccia, patrimonio Unesco, sarà palcoscenico di “Rasna Jazz”, una nuova rassegna culturale dedicata al jazz e alle arti performative. L’iniziativaè organizzata dai Comuni di Cerveteri e Tarquinia e dal Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia (Pact) per trasformare il sito archeologico in uno spazio vivo di cultura contemporanee. «Quella del 2025 è stata per Cerveteri un’estate straordinaria – commenta la sindaca Gubetti –. Il Rasna Jazz rappresenta il compimento di un progetto iniziato anni fa e oggi finalmente realizzato. Vogliamo che il nostro patrimonio Unesco sia luogo da visitare, ma anche laboratorio di arte e creatività. Grazie al Comune di Tarquinia e al direttore del Parco Archeologico, Vincenzo Bellelli, per il lavoro di squadra che ha reso possibile questo traguardo».Venerdì 12 settembre inaugurerà la rassegna la Mandala Dance Company; sabato 13 sarà la volta del duo Rita Marcotulli e Israel Varela con “Yin & Yang”. Domenica 14 gran finale col Trio Peppe Servillo, con un live omaggio a Lucio Dalla. Tutti gli spettacoli inizieranno alle 17:30 nella Necropoli. Il biglietto unico costa 10 euro è acquistabile nella piattaforma Musei Italiani o all’ingresso.