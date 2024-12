CIVITAVECCHIA – Attimi di panico e paura, ieri mattina, fuori l’Eurospin nella zona alta della città.

Erano da poco trascorse le 11 quando urla e grida provenienti dal parcheggio hanno attirato l’attenzione degli avventori del discount e dei dipendenti che si sono portati fuori per capire cosa stesse accadendo.

Secondo una prima ricostruzione due uomini avrebbero rapinato un’anziana che era appena uscita dal locale dove aveva fatto la spesa e stava tornando verso casa.

Sono bastati pochissimi attimi. L’anziana è stata avvicinata e i due le hanno portato via la borsa, immobilizzandola. La donna, che probabilmente ha cercato di opporre resistenza, tentando anche di fermarli, si è trovata a terra, investita dall’auto a bordo della quale sono scappati i due uomini.

Subito sul posto un’ambulanza e gli uomini del commissariato di viale della Vittoria. La signora, in evidente stato di shock, è stata trasportata all’ospedale San Paolo dove le è stata riscontrata la frattura del bacino. Ma è ancora sottoposta a diversi esami per capire se abbia avuto altre fratture.

Nel frattempo gli agenti di Polizia hanno ascoltato i presenti per raccogliere più testimonianze possibili e cercare di dare presto un nome ed un volto ai due rapinatori.

«Ero alla cassa, stavo pagando la mia spesa - ha raccontato una donna - quando ho visto Polizia ed ambulanza arrivare a sirene spiegate nel parcheggio. Siamo usciti e abbiamo visto una anziana a terra, e abbiamo capito che era stata appena rapinata ed investita. Bisogna prestare davvero la massima attenzione, soprattutto dobbiamo cercare di non mandare i nostri genitori da soli».

Fondamentali, in questo senso, potrebbero essere le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza della zona. Gli inquirenti sono già al lavoro per esaminare i video per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e cercare di trovare i due uomini.

