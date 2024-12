MONTEROSI - Hanno sorpreso il proprietario di casa in giardino, lo hanno trattenuto e, minacciandolo con una pistola, lo hanno costretto a consegnare il denaro che aveva in villa. Quindi sono fuggiti con il bottino ma uno dei malviventi è stato preso poco dopo.

Si tratta di un uomo sulla sessantina, pluripregiudicato italiano e residente in provincia di Roma, arrestato venerdì a Monterosi dai carabinieri della Stazione di Nepi e del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Civita Castellana,

È accusato di aver compiuto poco prima una rapina in un villino bifamiliare e aver sequestrato il proprietario della casa. L'individuo, armato di pistola è stato catturato grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine.

L’arrestato e altri due malviventi hanno sorpreso il proprietario in giardino e una volta all’interno della proprietà hanno trattenuto l’uomo per circa mezz’ora, sotto la minaccia delle armi, costringendolo a consegnare tutto il denaro contante presente in casa, quasi 8.000 euro.

Nel frattempo era giunta sul posto una pattuglia della vicina stazione carabinieri di Nepi, inviata dalla centrale operativa di Civita Castellana, a sua volta allertata da una vicina di casa insospettita da alcuni rumori provenienti dall’abitazione della vittima. I tre rapinatori hanno tentato di fuggire, ma i militari sono intervenuti bloccando, dopo un’accesa colluttazione, il presunto rapinatore che aveva con sé il bottino, mentre gli altri due si sono dileguati nelle campagne circostanti, facendo perdere le loro tracce. La refurtiva è stata quindi recuperata e restituita alla vittima, un piccolo imprenditore del posto.

“Grazie alla collaborazione dei cittadini e alla prontezza delle pattuglie, i carabinieri - sottolineano dall’Arma - sono quindi riusciti a sventare un grave crimine, assicurando alla giustizia uno dei presunti responsabili, già associato al carcere di Viterbo”.

Le indagini proseguono sotto la direzione della procura di Viterbo, al fine di individuare gli altri due complici che si sono dati alla fuga.