I carabinieri di Viterbo arrestano un 31enne romano dopo una rapina in treno.

E’ accaduto lunedì mattina nel piazzale Gramsci dove i militari del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Viterbo hanno fermato in flagranza il 31enne ritenuto responsabile di rapina ed indebito utilizzo di strumenti di pagamento. Il giovane, a bordo di un treno regionale che percorre la tratta compresa tra Roma ostiense e Viterbo Porta Romana, avrebbe sottratto 180 euro in contanti, 2 carte bancomat, cellulare e carica-batterie asportandole dalla borsa di un passeggero, minacciandolo, una volta vistosi sorpreso, per guadagnarsi la fuga.

Giunto a Viterbo, con una delle carte oggetto di furto, avrebbe acquistato prodotti di tabaccheria da una rivendita locale. Una volta fermato l’uomo, i carabinieri hanno recuperato la refurtiva.