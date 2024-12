CIVITAVECCHIA – Proseguono senza sosta le indagini della Polizia per risalire ai responsabili della rapina avvenuta due giorni fa nel parcheggio dell'Eurospin di viale Nenni.

Gli agenti del Commissariato di viale della Vittoria stanno passando al setaccio tutte le possibili piste, concentrandosi in particolare su un'automobile di colore giallo, modello vecchio e con i vetri oscurati, avvistata mentre si allontanava rapidamente dalla zona.

Le forze dell'ordine stanno analizzando attentamente le immagini delle videocamere di sorveglianza della zona e raccogliendo testimonianze utili da parte di clienti e dipendenti del supermercato. L'obiettivo è chiaro: identificare gli uomini che, secondo le prime ricostruzioni, avrebbero compiuto l'aggressione in modo rapido e coordinato. Tre a quanto pare le persone che hanno agito nel parcheggio nella mattinata di mercoledì, attorno alle 11. Vittima della rapina una anziana signora che, appena uscita dal supermercato, è stata fermata e circondata; con violenza le è stata strappata la borsa, con gli uomini che sono saliti in auto per darsi alla fuga. Nella concitazione della fuga, la donna è stata investita dalla vettura, a quanto pare più di una volta, che i ladri che si sono dileguati in pochi secondi.

La donna è ancora ricoverata all'ospedale San Paolo, con una prognosi riservata per la frattura del bacino e altre lesioni riportate.