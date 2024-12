CIVITAVECCHIA – Fa bella mostra di sé ormai da qualche tempo una rampa di ferro, rinvenuta presso lo specchio acqueo dell’anfiteatro della Marina. Un problema per il decoro, ma soprattutto un pericolo per le acque e per chi, come accaduto nei giorni scorsi, si è voluto buttare lì per un bagno rinfrescante. Il Comune ha quindi proceduto ad affidare l’intervento per la rimozione e lo smaltimento della rampa, che verrà effettuato nei prossimi giorni.