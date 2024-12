CIVITAVECCHIA – Nella notte, all’1.30, i Vigili del Fuoco di Civitavecchia sono intervenuti per domare un incendio scoppiato presso il locale spogliatoio dell’ex struttura sportiva Pala Grammatico, situato in via Lorenzo Betti.

Al suo arrivo, l'equipaggio della 17A ha trovato il locale avvolto dalle fiamme e pieno di materiali di risulta. Senza indugio, gli uomini della Bonifazi hanno avviato le operazioni di spegnimento, mentre il resto della squadra eseguiva una ricerca meticolosa per assicurarsi che non vi fossero persone all'interno della struttura. Sul posto è intervenuta anche la Polizia di Stato. Fortunatamente, non si è registrato alcun ferito.

Questo episodio sottolinea l'urgenza e l'importanza dell'intervento di riqualificazione previsto dall'amministrazione comunale per il complesso sportivo Pala Grammatico. Tali interventi non solo miglioreranno le condizioni dell’area andando a fornire nuovi servizi alla città se il project financing sul maxi parcheggio dovesse andare in porto, ma contribuiranno anche a prevenire situazioni di rischio come quella verificatasi la scorsa notte, garantendo maggiore sicurezza per tutti gli utenti.

©RIPRODUZIONE RISERVATA