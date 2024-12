CERVETERI - Anche il complice del 15enne che aveva buttato benzina addosso ad un commerciante minacciandolo di dargli fuoco, alla fine è stato individuato. E anche in questo caso si tratta di un minorenne: 14 anni e di famiglia cerveterana. Il ragazzo, dopo l'identificazione e le formalità di rito, è stato denunciato al tribunale dei Minori. A riconoscerlo il poliziotto libero dal servizio che vista la scena si era subito dato all'inseguimento dei due.

I FATTI

Lo scorso 2 ottobre i due ragazzini erano andati al market in via Fontana Morella, gestito da un 29enne del Bangladesh. Mentre il 14enne faceva da palo, il 15enne era entrato all'interno dell'attività commerciale con una tanica piena di benzina che ha tirato addosso al commerciante per sottrargli il denaro contenuto nella cassa. Lo avrebbe anche minacciato di dargli fuoco. A raccontare l'accaduto era stato lo stesso proprietario dell'attività commerciale che era riuscito a metterli in fuga. I due erano così fuggiti ma erano stati intercettati da un agente del commissariato di via Vilnius, libero dal servizio che ha poi lanciato l'allarme ai colleghi. A immortalare la scena all'interno del negozio le telecamere di videosorveglianza che hanno ripreso il momento in cui il 15enne, incappucciato, ha gettato la benzina in faccia al commerciante. Ora lui si trova in carcere a Napoli.

