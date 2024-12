Non sono ancora chiare le cause del gravissimo incidente in cui è rimasta coinvolta una ragazza 23enne che ieri mattina è caduta sui binari mentre il treno ripartiva finendo con la mano sotto il convoglio che gliel’ha tranciata.

Erano circa le 6,40 quando alla stazione di Vetralla è accaduto il fatto.

Secondo quanto si è potuto apprendere la giovane sarebbe dovuta salire sul treno verso Roma-Ostiense.

Sulla dinamica dell’incidente si sono rincorse diverse voci: che la ragazza sia caduta sui binari per un malore o uno svenimento; che la stessa mentre attraversava i binari con i tacchi abbia inciampato; che con le cuffie alle orecchie non abbia sentito il treno.

Di certo, al momento, c’è solo il fatto che il treno di passaggio le ha tranciato la mano di netto mentre lei era caduta sui binari.

Sarà la polizia ferroviaria, che sta conducendo le indagini, a chiarire come si sono svolti i fatti ed eventuali responsabilità.

La giovane, che risiede nel Vetrallese, è stata subito soccorsa. Viste le sue condizioni, è stata trasferita in eliambulanza presso il San Camillo di Roma dove è arrivata in codice rosso.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118 e agli agenti della polizia ferroviaria sono intervenuti anche i carabinieri e i poliziotti della squadra volante.