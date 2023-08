CERVETERI – Alberi caduti per le raffiche di vento, giù anche pali della luce e segnali stradali. Numerose le chiamate al centralino della Protezione civile comunale e dei vigili del fuoco per i disagi provocati ieri dal maltempo. In via Settevene Palo, in direzione di Bracciano, è crollato un arbusto così come in via Settevene Palo Nuova nei pressi dell’istituto scolastico Enrico Mattei. I volontari sono interventi per il taglio e la rimozione del grosso ramo sulla carreggiata. Per fortuna nessuna conseguenza per gli automobilisti di passaggio. Analogo discorso nelle frazioni Cerenova e Campo di Mare. A tratti circolazione interrotta in viale Adriatico per consentire ai volontari di togliere la chioma e i rami di un pino. Non è causato dalle cattive condizioni meteorologiche invece l’incidente avvenuto in via Badini. Una signora alla guida della sua auto è andata a scontrarsi con una vettura parcheggiata. Non ha riportato ferite gravi, contuso invece il passeggero a fianco alla donna. Rilievi affidati alla Polizia locale cerveterana impegnata assieme alla Protezione civile per la pioggia e le raffiche che hanno provocato danni.

E a Ladispoli tragedia sfiorata in via Benevento dove un palo della luce è stato sradicato dalla furia del vento. Nessun automobilista e nessun pedone si trovava in strada in quel momento. Piccola tromba d’aria anche sul lungomare di via Marina di Palo con lievi danni ad un chiosco. I due comuni invitano alla massima prudenza.

