CIVITAVECCHIA – I mirati controlli, svolti per tutto il fine settimana dai Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hanno consentito, attraverso l’impiego di svariate pattuglie dislocate su tutto il territorio, di eseguire diversi servizi straordinari di controllo del territorio che, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati, sono stati specificamente orientati a fronteggiare le attività illecite connesse alla malamovida sul litorale nord della Provincia di Roma.

Le attività di controllo hanno raggiunto il proprio picco nelle serate di giovedì e di sabato, in cui i Carabinieri della Sezione Radiomobile e della Motovedetta d’Altura della Compagnia di Civitavecchia, nonché della locale Stazione Carabinieri, coadiuvati da altri militari delle Stazioni limitrofe, hanno identificato circa duecento persone e controllato una cinquantina di veicoli, sottoponendo persone potenzialmente sospette a varie perquisizioni e ispezioni sul posto, nonché effettuato ispezioni alle attività di ristorazione della filiera ittica.

In particolare, notevoli sono stati gli sforzi profusi per fronteggiare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza, a garanzia della sicurezza della circolazione: i militari hanno svolto posti di blocco in particolare in via Aurelia Sud, all’esito del quale sono stati intercettati 4 automobilisti con tasso alcolemico ben al di là del consentito, uno di questi quasi del quadruplo: per 3 di loro è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Civitavecchia mentre per il quarto una sanzione amministrativa, oltre al ritiro, per tutti, della patente di guida. Sorpreso alla guida anche un soggetto con patente revocata, recidivo nel biennio e pertanto è stato anche denunciato a piede libero.

Sul piano dei controlli alle attività che somministrano alimenti della filiera ittica, i Carabinieri della Sezione Navale di Civitavecchia hanno, invece, verificato la regolarità di 6 esercizi pubblici; in uno di questi, i Carabinieri hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza in ordine al fatto che veniva venduto alla clientela pesce congelato o surgelato proposto per fresco e per questo il titolare è stato denunciato per frode in commercio.

Incessante è stata anche la lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti, settore in cui i Carabinieri hanno identificato ben 11 assuntori, segnalandoli alla Prefettura – U.T.G. di Roma, e sequestrando alcune decine di grammi di hashish e cocaina.

Analoghi controlli proseguiranno anche nei prossimi fine settimana, su direttiva del Comando Provinciale Carabinieri di Roma e in linea con l’azione condivisa in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

