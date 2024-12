ALLUMIERE - Ben 21 sacche di sangue sono state raccolte ad Allumiere durante la raccolta straordinaria di sangue promossa dalla "Croce Rossa Italiana - Comitato di Allumiere e Tolfa". Domenica mattina, infatti, la CRI di Allumiere e Tolfa ha effettuato la raccolta di sangue a sostegno della cronica carenza regionale, conseguendo un ottimo risultato.

Gli appelli sull'emergenza sangue rivolti alle due comunità collinari hanno permesso di raccogliere ben 21 sacche di sangue.

Tra i Donatori e le Donatrici presenti, anche, alcuni alla loro prima esperienza: "a quest'ultimi, come riconoscimento per l'altruismo e l'elevato senso civico dimostrato verso i meno fortunati - spiegano Giulia Bonamici (presidente CRI Allumiere e Tolfa e Paolo Pasqualini (Responsabile della Donazione Sangue, del Comitato C.R.I. di Allumiere e Tolfa) - abbiamo donato una medaglia ricordo della "Prima Donazione di Sangue". Tra i giovani si è presentato Alessio, alla sua prima donazione, accompagnato dalla madre, già donatrice periodica della CRI". Il Comitato Croce Rossa di Allumiere e Tolfa da anni, tra le varie opere e servizi importanti per la comunità, è attivissimo nella raccolta di Sangue. Ogni giornata delle donazioni tutto viene organizzata alla perfezione e i donatori sono tutti accolti e coccolati al massimo. Come si sa la regione Lazio ha una carenza cronica di sangue e, conseguentemente, è sempre più importante donare il sangue. Ad Allumiere tutto è andato bene e i donatori sono stati numerosi.

"Un particolare ringraziamento - spiegano Giulia Bonamici (presidente CRI Allumiere e Tolfa) e Paolo Pasqualini (Responsabile della Donazione Sangue, del Comitato C.R.I. di Allumiere e Tolfa) - al dottor Gianmarco Gaia e all'infermiere Stefano Barbieri, per la straordinaria professionalità dimostrata, determinante nel conseguire il risultato ottenuto."

