TOLFA - Torneo di beneficenza a favore de Il Ponte promosso dall'Aps La Rocca di Tolfa. Domani pomeriggio alle 16 l'associazione La Rocca, da sempre vicina a “Il Ponte”, darà vita a un torneo di burraco per raccogliere fondi. L’appuntamento per l’accreditamento è alle ore 16 nella sede dell'associazione all’ingresso della villa Comunale. Il Torneo prenderà il via alle 16,30. La quota di partecipazione è di 15 euro e comprende anche due biglietti della lotteria. Verrà offerto un ricco buffet. Ci si deve prenotare a coppia. "L’acquazzone che alcune settimane fa ha colpito Civitavecchia è stato la causa dell'allagamento di parte della sede de Il Ponte a Campo dell'Oro (in via Veneto) che è rimasta gravemente danneggiata. L'area danneggiata è quella che ospita la Comunità e il Progetto Coccinelle de “Il Ponte”, centro di solidarità per il recupero delle dipendenze e di assistenza alle madri in difficoltà, fondato da don Egidio Smacchia. L'’acqua ha invaso tutto il seminterrato, distruggendo porte-finestre, macchinari e provviste della cucina e centinaia di libri inzuppati d’acqua. Da rilevare che a ripulire tutto ci hanno pensato gli stessi giovani ospiti del Centro con gli operatori e alcuni volontari, ma c’è ancora tanto da fare e soprattutto tanto da spendere. Serviranno diverse decine di migliaia di euro per riportare la situazione alla normalità. Per informazioni cercare Daniela al 3384385726, o al 3490525965.qe

