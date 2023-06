CERVETERI - Prosegue la battaglia delle associazioni ambientaliste contro la realizzazione del glamping a Torre Flavia da parte del comune di Cerveteri, la realizzazione di un benzinaio e la variante al Prg del comune di Ladispoli. Appuntamento domani dalle 9 alle 13 al mercato di Cerenova, a largo Zambra. «Siamo arrivati a 1500 firme circa - hanno spiegato dal comitato "Tutela natura e cultura litorale nord" - e contiamo di continuare su questa strada». «Gli eventi di queste ultime settimane non solo in Romagna ma in tutta Italia, ci dimostrano come il consumo indiscriminato del suolo sia una delle prime cause delle tragedie a cui abbiamo assistito. È importante perciò fermare questa aggressione, non solo per salvaguardare le bellezze e le ricchezze naturalistiche che con tanta fatica siamo riusciti a preservare, ma anche per evitare ulteriori problemi di dissesto al territorio».

