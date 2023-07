CIVITAVECCHIA – Le belle serate estive fanno rima con cene all’aperto ed intrattenimento in piazza. Ed arriva proprio da una della piazze maggiormente frequentate, quella del Ghetto, l’appello rivolto all’amministrazione e a Csp per cercare di migliorare il servizio di raccolta differenziata. In particolare per evitare che durante la cena, tra le 22 e le 24, si debba fare spazio al passaggio del mezzo della municipalizzata, con tanto di olezzo amplificato dal calore estivo. Una situazione non certo piacevole per i ristoratori della zona e per i commensali che più volte hanno lamentato questa situazione.

