SANTA MARINELLA – Evidentemente, l’incontro tenutosi qualche settimana fa tra il sindaco Tidei e i responsabili delle colonie feline cittadine e delle associazioni per la difesa degli animali, sembra aver dato i suoi frutti.

Per consentire alle gattare, ai volontari del canile municipale e delle varie persone che danno da mangiare agli animali randagi, è stata allestita una iniziativa da parte del Comune, finalizzata alla raccolta di generi alimentari per cani e gatti randagi, ma anche a favore delle famiglie meno abbienti per un supporto concreto al necessario nutrimento dei propri amici a quattro zampe.

Pertanto, tutti i giovedì pomeriggio dalle 15 alle 18 presso il Municipio di Via Cicerone, ci sarà una raccolta di qualsiasi alimento o oggetto utile per il benessere degli amici a quattro zampe.

©RIPRODUZIONE RISERVATA