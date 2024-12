Un quindicenne pestato dal branco. È accaduto sabato a Orte. Il ragazzo, che abita a Petignano, sarebbe stato invitato a uscire con un messaggio whatsapp ma una volta in strada è stato immobilizzato e picchiato da un gruppo di ragazzi. Il branco lo avrebbe colpito con calci e pugni ripetutamente in viso e allo stomaco. Quindi, completata la “spedizione”, il gruppetto si sarebbe allontanato.

Il ragazzo ferito è tornato a casa e poi è stato accompagnato dalla famiglia in ospedale dove gli sono state riscontrate ferite giudicate guaribili in 30 giorni. Il 15enne ha riportato infatti la frattura del naso, un occhio tumefatto, denti rotti e una costola incrinata.

Non si conoscono le motivazioni alla base del pestaggio per il quale è stata sporta denuncia ai carabinieri. I militari hanno avviato le indagini per fare piena luce sull’accaduto.